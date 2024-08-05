执政长达15年 孟加拉铁娘子哈希纳倒台

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（法新社达卡5日电） 孟加拉铁娘子、总理哈希纳（Sheikh Hasina）曾帮助孟加拉摆脱军事统治，但随着示威者闯入她位在首都达卡（Dhaka）的官邸，哈希纳的长期统治在今天戛然而止。

孟加拉经济在她连续掌权的15年间获得重生，但与此同时，她的政治对手遭到大规模逮捕，安全部队也因涉及侵犯人权行为受到美国制裁。

抗议行动始于今年7月由大学生领导的反对公务员职缺配额制度集会，但示威很快升级成致命的动乱，更有要求她下台的呼声。

现年76岁的哈希纳今年1月赢得第5个总理任期，但反对派认为这次投票既不自由也不公平，因而抵制。

批评者指控她的政府做出一系列侵犯人权的行为，其中包括谋杀反对派社会运动人士。

哈希纳是孟加拉独立领袖拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）的女儿，她带领这个曾被美国政治家季辛吉（Henry Kissinger）评价为「毫无希望」的国家达到飞速的经济成长。

她在去年承诺要把整个孟加拉变成一个「繁荣发达的国家」，但根据政府数据，约有1800万名孟加拉年轻人失业。

1990年，哈希纳与吉亚（Khaleda Zia）的孟加拉民族主义党（Bangladesh Nationalist Party）联手，推翻军事独裁者厄夏德（Hussain Muhammad Ershad）。但两人迅速决裂，而她们的对峙主宰了现代孟加拉政治。

支持者赞扬哈希纳带领孟加拉经济蓬勃发展，这在很大程度上得益于以女性为主的工厂劳动力所推动的成衣出口业。

孟加拉于1971年自巴基斯坦独立时，是世界上最贫困的国家之一，自2009年以来，每年平均经济成长率超过6%。

贫穷率也大幅下降，1亿7000万人口中有95%以上可取得电力，平均每人所得在2021年超越印度。

然而，哈希纳政府对异议的不容忍招致国内不满，还引起来自华府和其他地方的担忧。

在过去10年中，5名高阶伊斯兰领袖和1名反对派高层因为在残酷的1971年孟加拉解放战争中犯下违反人道罪而被处决。

这些审判引发大规模抗议和致命冲突。

面对日益激烈的抗议活动，哈希纳坚称她为国家鞠躬尽瘁，并视察上月发生骚乱时受到破坏的达卡地区。

哈希纳对记者说：「15年来，我建立了这个国家。有什么我还没为人民做的？」