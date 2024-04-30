批快时尚不利环保 G7称将致力解决

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（法新社义大利杜林29日电） 针对时尚和纺织产业对环境和气候造成的严重影响，法国环境部长贝修（Christophe Bechu）今天表示，七大工业国集团（G7）将致力解决。

贝修告诉法新社，在义大利举行两天能源部长会议的G7将于30日发表的声明中提到，「我们必须面对快时尚带来的问题」。

他说，在义大利杜林（Turin）开会的G7部长希望遏止「纺织产业不受控的发展，造就了大量塑胶污染及（温室气体）排放」。

他补充道：「纺织业排放的温室气体，已经比整个非洲还多。」

人为的温室气体排放导致全球暖化，各国若想履行2015年「巴黎气候协定」（Paris Agreement），将气温升幅限制在摄氏1.5度内，就必须在这个10年内，将温室气体排放量削减一半。

G7成员国为加拿大、法国、德国、义大利、日本、英国、美国。

贝修表示，这将是G7首度就纺织业温室气体排放发表立场强硬的言论。

长期以来，环保人士一直敦促纺织业减缓或终止大规模生产低成本服饰，以及让这些东西很快被淘汰的浪费趋势。

他们表示，快时尚消耗大量水资源，产生危险的化学物质，纺织废料塞满贫穷国家的垃圾掩埋场，在生产、运输和处置的过程中，也会产生温室气体。

欧洲环保署（EEA）警告说，如果欧洲要达成气候目标，就必须加紧努力，将线性经济转型为循环经济，并聚焦于回收再利用。