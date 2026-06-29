批抹除少数民族文化与认同 藏维代表吁各国施压北京废新法

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（法新社日内瓦28日电） 西藏与维吾尔族代表上周在联合国（UN）一场会议中呼吁各国向中国施压，要求废除即将生效的「民族团结进步促进法」，并指这项法律意在抹除少数民族的文化与身分认同。

民族团结进步促进法即将于7月1日上路，该法列明组织、策划、实施暴力恐怖活动、民族分裂活动或宗教极端活动，构成犯罪者，将依法追究法律责任。

然而，维权倡议人士指控，该法旨在为北京长期推动中国境内少数民族强制同化政策提供法律依据。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）本月稍早在日内瓦向联合国人权理事会发表谈话时，呼吁「废除这项法律」，并警告该法有「进一步限制语言、教育、宗教信仰、文化、言论及集会自由」的风险。

西藏与维吾尔族代表在本月26日举行的人权理事会场边会议中严厉批评，中国正将他们的文化、宗教和语言认同视为犯罪。

●文化种族灭绝

西藏流亡政府驻日内瓦代表赤列曲吉（Thinlay Chukki）在会中表示，这项法律使西藏人「在法律上已不再被允许作为西藏人存在」，并警告这形同「文化种族灭绝」。

她告诉法新社：「这道法律正以立法方式，抹除西藏人的身分认同、西藏文化与西藏语言。」

中国政府近年要求包括西藏在内等部分少数民族聚居地，以普通话作为教学语言。

赤列曲吉表示，新法等同将现行制度合法化，包括强制将西藏儿童送入寄宿学校，使他们「被迫接受普通话教育及汉族文化」。

维权人士指出，新疆也设有类似的寄宿学校制度。联合国曾警告，中国针对维吾尔族和其他穆斯林少数群体采取的政策可能构成危害人类罪，但中方坚决否认。

国际声援西藏运动（International Campaign for Tibet）成员布琼次仁（Bhuchung Tsering）批评，这是「针对年幼一代、切断他们与自身文化连结的险恶手段」。

他在会前接受记者访问时说，有不少案例显示，西藏孩童「已经无法与自己的父母正常交谈」。

他还说，法律中有两项条文，一项要求家长「向子女灌输新的身分认同」，另一项则鼓励民众检举未遵守法律者。

布琼次仁说：「如果把这两条放在一起看，几乎等于迫使孩子检举自己的父母。」 ●跨国打压

西藏与维吾尔族代表呼吁与会外交官及联合国敦促中国撤回这项法律，并指出其中一项条文规定，中国境外的个人及组织也可能因违反该法而须承担法律责任。

维权人士警告，这可能导致「中国进一步利用跨国打压手段，对付海外异议人士、维权人士及人权捍卫者」。（编译：刘文瑜）