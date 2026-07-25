批评历史展览不准确 川普命美史博物馆外设告示

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天签署行政命令，要求在华府史密森尼学会（Smithsonian Institution）的美国国家历史博物馆外设置告示牌，警告参观者馆内展出的历史资讯不准确。

这项极为罕见的举动，标志着现年80岁的共和党籍总统川普对美国文化机构与纪念碑发起意识形态战争的最新冲突；尽管面临法律挑战，他先前已将部分机构以自己的名字重新命名，并依个人喜好进行翻修。

这份行政命令要求联邦官员在美国国家历史博物馆（National Museum of American History）建筑外的公共步道上「设置临时告示牌」，「提醒参观者博物馆展览应予整修」，以呈现「有关美国历史的准确资讯」。

总统的命令引用了白宫今年3月发布的一份长达162页的报告，指责史密森尼学会未能凸显「基督教信仰的建设性角色」。

报告指出：「白人、男性与基督教美国人经常被贬低，被指为压迫性权力结构的化身。」

几天前，国家美国历史博物馆馆长暨历史学家哈蒂格（Anthea Hartig）出席美国联邦众议院小组委员会听证会，遭到共和党籍议员严厉批评。

哈蒂格在听证会上强调馆内的珍贵展品，包括「杰佛逊（Thomas Jefferson）起草『独立宣言』（Declaration of Independence）所用的书桌…林肯（Abraham Lincoln）遇刺当晚所戴的大礼帽、格林斯伯勒（Greensboro）餐厅午餐柜台，以及历任第一夫人的礼服」等。

在21日的听证会上，共和党籍众议员柏谢特（Tim Burchett）表示，他认为史密森尼学会已「感染了觉醒（woke）意识形态」，过度强调美国的压迫历史。

民主党籍众议员史坦斯伯里（Melanie Stansbury）则谴责这种观点，并批评川普政府对文化与学术中心发起广泛打压。

史坦斯伯里表示：「本届政府展开了前所未有的行动，干预美国历史的讲述、研究、诠释、呈现与教学，不仅是在史密森尼学会，还包括我们的学校、高等教育机构，以及整个联邦政府。」