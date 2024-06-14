立足瑞士 报道世界
登录

批评81岁拜登年迈 78岁川普也显老态

afp_tickers
此内容发布于
4 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国前总统川普把现任总统拜登的81岁高龄当作总统大选选战攻击点之一，同时试图展现自己活力充沛，但他明天也将满78岁，有学者认为，他在体能和心智上都显出迟缓迹象。

川普竞选团队几乎每天都在散播拜登在公开场合脚步蹒跚、说话结巴、筋疲力尽或看似茫然的影片。

他们声称，这些影片证明拜登无法有效治理美国，川普的资深幕僚米勒（Jason Miller）今天说：「他（拜登）的脑袋里根本装浆糊。」但这些影片经过费心剪辑，有时扭曲了事实。

川普团队在各种恶毒批评中企图让选民忘记，川普其实只比拜登年轻3岁半。

川普明晚将在佛罗里达州盛大庆祝78岁生日，邀请函写着「和我们一起庆祝史上最佳总统的生日」，并要求宾客穿着美国国旗颜色的服装到场。

美利坚大学（American University）政府事务系讲师佛斯特（Matthew Foster）认为，两人「在体能方面有一些值得注意的差异」，例如拜登的步伐有时很不自然。

但佛斯特也指出，川普的行程松散很多，在每次公开露面之间有更多空档，他向支持者发表演说时，经常陷入冗长、紊乱、意识流的长篇大论。

佛斯特告诉法新社：「他演说时，偶尔会散发出一种老迈醉酒大叔的氛围，这可能是年纪大的迹象，比较无法控制自己所有的冲动…以一个已经很容易冲动的人来说，这可能会导致出乎意料的局面。」

共和党籍的川普本月9日在拉斯维加斯的造势活动上破口大骂，一下谈到鲨鱼攻击，一下从电池跳到触电，让民主党人乐不可支，拜登竞选阵营还形容这场演说「精神有问题」。

川普近月也搞混土耳其与匈牙利领袖，并警告全球正走向「第二次」而非第三次世界大战，还说虚构角色「人魔」汉尼拔（Hannibal Lecter）是「很优秀的人」。

此外，当拜登身为总统必须接受定期健康检查并公布详细结果之际，外界对川普近年身体状况一无所知，而他是个出了名的速食爱好者。

川普去年11月中旬公布一封医师的简短信函，信中说他的健康「极佳」，体重减轻了一些，但没有提到数字。川普今年初还告诉支持者，他接受了认知测验且成绩「一流」，并说「我状况变差的时候会让大家知道，我真的觉得我有能力告诉大家」。

无论谁赢得11月5日大选，都将是美国历来宣誓就职的最高龄总统。但选民真的在乎吗？

佛斯特说：「我们必须自问的重要问题是：有人会因为川普看起来比较年轻有活力而投票给他吗？」他认为，有关经济、堕胎、移民的辩论会更有意义。

佛斯特说，在政治严重分裂的美国，数万张选票就有可能定胜负，候选人的年纪「不会是决定性因素」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
67
69 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
11
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
1
29 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团