批评81岁拜登年迈 78岁川普也显老态

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国前总统川普把现任总统拜登的81岁高龄当作总统大选选战攻击点之一，同时试图展现自己活力充沛，但他明天也将满78岁，有学者认为，他在体能和心智上都显出迟缓迹象。

川普竞选团队几乎每天都在散播拜登在公开场合脚步蹒跚、说话结巴、筋疲力尽或看似茫然的影片。

他们声称，这些影片证明拜登无法有效治理美国，川普的资深幕僚米勒（Jason Miller）今天说：「他（拜登）的脑袋里根本装浆糊。」但这些影片经过费心剪辑，有时扭曲了事实。

川普团队在各种恶毒批评中企图让选民忘记，川普其实只比拜登年轻3岁半。

川普明晚将在佛罗里达州盛大庆祝78岁生日，邀请函写着「和我们一起庆祝史上最佳总统的生日」，并要求宾客穿着美国国旗颜色的服装到场。

美利坚大学（American University）政府事务系讲师佛斯特（Matthew Foster）认为，两人「在体能方面有一些值得注意的差异」，例如拜登的步伐有时很不自然。

但佛斯特也指出，川普的行程松散很多，在每次公开露面之间有更多空档，他向支持者发表演说时，经常陷入冗长、紊乱、意识流的长篇大论。

佛斯特告诉法新社：「他演说时，偶尔会散发出一种老迈醉酒大叔的氛围，这可能是年纪大的迹象，比较无法控制自己所有的冲动…以一个已经很容易冲动的人来说，这可能会导致出乎意料的局面。」

共和党籍的川普本月9日在拉斯维加斯的造势活动上破口大骂，一下谈到鲨鱼攻击，一下从电池跳到触电，让民主党人乐不可支，拜登竞选阵营还形容这场演说「精神有问题」。

川普近月也搞混土耳其与匈牙利领袖，并警告全球正走向「第二次」而非第三次世界大战，还说虚构角色「人魔」汉尼拔（Hannibal Lecter）是「很优秀的人」。

此外，当拜登身为总统必须接受定期健康检查并公布详细结果之际，外界对川普近年身体状况一无所知，而他是个出了名的速食爱好者。

川普去年11月中旬公布一封医师的简短信函，信中说他的健康「极佳」，体重减轻了一些，但没有提到数字。川普今年初还告诉支持者，他接受了认知测验且成绩「一流」，并说「我状况变差的时候会让大家知道，我真的觉得我有能力告诉大家」。

无论谁赢得11月5日大选，都将是美国历来宣誓就职的最高龄总统。但选民真的在乎吗？

佛斯特说：「我们必须自问的重要问题是：有人会因为川普看起来比较年轻有活力而投票给他吗？」他认为，有关经济、堕胎、移民的辩论会更有意义。

佛斯特说，在政治严重分裂的美国，数万张选票就有可能定胜负，候选人的年纪「不会是决定性因素」。