抢攻年轻选票 民主党全代会也串友谊手炼

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（法新社芝加哥21日电） 美国民主党人使出浑身解数抢攻年轻族群选票。在芝加哥举行的全国代表大会不仅播放电音，还跟风天后泰勒斯带起的「友情手炼」风潮，现场也能制作串珠手炼。

民主党全国代表大会（Democratic National Convention）在芝加哥举行，场边设置对一般民众开放、名为DemPalooza的4天博览会，除了训课程、研讨会和小组会议之外，连美甲和制作手炼的摊位都有。

DemPalooza这名称隐含热门的芝加哥Lollapalooza音乐节的传统。

17岁的华纳（Cadence Warner）将串珠排列出「投票」和民主党总统候选人「贺锦丽」（Kamala Harris）字样，做成一条蓝色手炼。她串进最后几颗串珠的时候说：「这真是太有趣了。」

倡导Z世代参与政治的组织「明日选民」（Voters of Tomorrow）成员席雷斯 （Jessica Siles）表示，这些工作坊让年轻人有机会讨论政治。

席雷斯指着大受泰勒丝（Taylor Swift）歌迷喜爱的串珠手炼说：「乍看好像有点好笑，但这有意义，很容易开启话题。这是史上最挺年轻人的全代会。」

尽管年轻人向来是民主党基本盘，由于选情很可能呈现五五波拉锯，对民主党而言，如何动员年轻人这次至关重要。

根据哈佛大学甘乃迪学院（Harvard Kennedy School）政治研究所4月公布的调查，在18岁至29岁年轻族群中，仅53%表示11月一定会投票。

麻萨诸塞州19岁党代表西顿（David Seaton）表示，81岁现任总统拜登退选后，「贺锦丽把欢乐带回我们党，也给政坛带入新能量，真正会动员年轻人投票的正是这股能量」。

19岁的威金顿（Samantha Wigginton）说：「在贺锦丽还没披上战袍前，两个老人出来选，我们实在投不下去。」

19岁的温恩（Jasmine Wynn）同意这项看法。她表示贺锦丽比较能够代表美国年轻人，「她的多元背景让许多美国人产生共鸣」。

尽管如此，年轻民主党人警告说，闪闪发亮的水晶手炼还不足以打动C世代（连结世代，connected generation）。席雷斯表示：「最重要议题其实是经济。」