报告：全球武装冲突增加 进一步侵害孩童权利

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（法新社伦敦17日电） 国际援助组织「儿童权利基金会」今天表示，随着全球武装冲突增加，包括在加萨、苏丹和乌克兰的战事，皆使孩童权利受损，呼吁各国采取更完善的保护措施。

儿童权利基金会（KidsRights Foundation）指出，自去年起，孩童权利在全球各地武装冲突中受严重侵害的情事增加了21%。

这类事件包括杀害孩童以及使他们残废、徵募及运用童兵、绑架、拒绝提供人道援助等。

儿童权利基金会在年度报告中表示，除了冲突之外，孩童也仍旧受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响。在「全球南方」（Global South）和西欧近1/3国家，孩童接种疫苗的比率下降。

报告中也指出，气候变迁引起的灾害导致许多人被迫迁离家园，各国虽致力降低风险，但这类灾害和流离失所的情况仍持续危害世界各地孩童的权利。

但同篇报告也赞扬丹麦、英国等国家「积极且持续地努力」逐步淘汰化石燃料。

儿童权利基金会创办人兼主席杜拉尔特（Marc Dullaert）说，这份报告「凸显这些被强化的多重危机对孩童人身及权利的毁灭性影响，使数十年的进展倒退」。

武装冲突增加也使创伤后压力症的风险升高。儿童权利基金会说，如此局面将使全球孩童及青少年处于长期心理健康危机。

杜拉尔特呼吁政府「面对严峻的事实」，那就是联合国「永续发展目标」（SDGs）与孩童人权息息相关的指标，包括解决贫穷与饥饿、促进教育平等，都将难以达成。

这份「2024儿童权利指数报告」（KidsRights Index Report 2024）将卢森堡列为保护孩童权利最完善的第 名国家，阿富汗则被列为最后一名。