报告：全球55政权利用旅行禁令等手段 打压异议人士

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（法新社华盛顿22日电） 今天发布的一份报告指出，全球至少有55个政府正利用旅行禁令、撤销公民身分等手段，来打压政治对手。

监督全球公民自由的华府非营利组织「自由之家」（Freedom House）指出，针对被视为威胁的人士，独裁政权可能采取多种措施来限制他们的行动自由，包括撤销公民身分、实施旅行禁令、没收护照和拒绝领事服务等。

根据「自由之家」，报告点名的每个政府至少都会采取上述4种方法中的1种，以对异议人士和相关活动展开报复。

该组织表示，报告部分内容是根据31名来自白俄罗斯、印度、尼加拉瓜、卢安达和沙乌地阿拉伯相关人士的访谈结果所撰写，这些受访对象都曾「亲身经历行动限制措施」。

自由之家代理主席塞达卡（Nicole Bibbins Sedaca）表示：「独裁者会寻找任何可能的手段来阻止反对者发声。」

「若国际社会没有提高相关意识，并共同努力解决行动限制、政治监禁和跨国镇压等问题，利用这些手段打压异议人士、侵犯基本人权的情况只会愈来愈多。」

自由之家表示，今年6月，6名来自香港、居住英国的民主运动人士遭撤销护照；多名住在海外的厄利垂亚公民被迫签署「悔过书」，才能取得领事服务。

报告指出，剥夺公民身分的手段在中东地区最为常见。

在过去10年中，巴林、埃及、科威特和阿拉伯联合大公国当局已撤销数百名政治异议分子、人权倡议人士、记者等人的公民身分。