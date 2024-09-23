报告：制定净零目标城市企业增加 但减排承诺缺乏诚信

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（法新社巴黎23日电） 气候监督团体「净零追踪」（Net-Zero Tracker）今天发布的研究指出，尽管越来越多国家、企业和城市开始制定净零目标，但许多减少碳排的承诺缺乏诚信。

「净零追踪」是由4个组织组成的研究合作伙伴，每年检视超过4000个政府、州、市和大型企业的气候承诺。

报告显示，在「净零追踪」监督下的约2000家上市企业中，已有近60%承诺消除碳足迹，与去年进行上次评估时相比增加23%。此外，采纳净零目标的亚洲企业数量也「显着增加」。

整体而言，有148个国家已设定净零目标，但今年11月联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）轮值主席国亚塞拜然却是个「特别的例外」。

虽然与前一年相比，越来越多州政府和城市已制定目标，分别增加28%和8%，但报告补充说，「只有不到5%的企业、州、地区和城市实体」达到最低要求标准。

这包括解释如何达成目标、设定中期目标，以及不仅是二氧化碳，而是涵盖所有温室气体排放，来证明这些承诺的可信度。

尽管没有任何减排计画的企业数量已「大幅减少」，但研究指出，全球最大的100家私人企业中，仍有近半决定不制定气候目标。

联合国净零承诺高阶专家小组主席麦肯纳（Catherine McKenna）说：「我们已经取得进展，但我们还需要更多。我们必须更具雄心。」

「巴黎协定」（Paris agreement）要求将全球气温升幅控制在比19世纪末高出摄氏1.5度的范围内，当时燃烧化石燃料开始使地球明显升温。

科学家认为，为了有机会达成这项目标，并避免气候变迁的最坏影响，全球碳排量必须在2030年前减少近一半，并在2050年左右达成净零。

任何剩余的碳污染都必须透过从大气中捕集二氧化碳等方式移除。