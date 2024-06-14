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报告：北京对开发中国家提倡习近平思想和专制统治

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（法新社华盛顿13日电） 华府智库「大西洋理事会」今天发布报告指出，中国为非洲和拉丁美洲国家官员举办了研讨会和训练课程，内容是为了宣传中国的一党制和中国国家主席习近平的世界观。

「大西洋理事会」（Atlantic Council）的报告根据数百件公开取得的中国商务部文件，详细披露中国如何致力于向其「一带一路」提倡的一些非洲和拉丁美洲伙伴国宣传一党统治和习近平思想。

中国透过大型基础建设「一带一路」计画对开发中国家提供巨额贷款，以扩张海外影响力，并已成为习近平统治的核心支柱。

报告作者、大西洋理事会客座研究员邱芷恩写道，这些文件「明确强调，（中国）专制模式的一些面向，是其他国家可以仿效的成功发展蓝图当中的核心」。

报告列举的案例，包括一场为开发中国家的总统顾问和内阁官员举行的线上研讨会，目的是要扩张「中国治理体系…的国际影响力」。

根据报告引据的中国商务部文件，这场2021年6月举行的研讨会寻求「介绍习近平主席在国家治理上的想法、中国现行政治体制、政治生活及大政方针决策程序的特色」。

此外，这场研讨会还宣传中国在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间的「社会动员和管理」措施。当时有数以百万计中国人受到长久的严格封控限制。

另外一项以参与都市计画的非洲官员为对象的训练课程，也聚焦在充斥中国各地的监视系统。根据报告引据的文件，这项课程教授如何在城��中「透过资讯科技（IT）」来管理「公共安全」。

中国是举世监控最严密的社会之一，从日常执法到政治压迫无不广为运用人脸辨识技术，遭批评人士指责。

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