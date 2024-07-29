报告：印尼大型煤矿公司忽视甲烷排放

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（法新社雅加达29日电） 根据一份今天发布的报告，二氧化碳排放大国印尼的煤矿公司忽视会导致全球暖化的甲烷排放，掩盖其营运对环境造成的全部影响。

温室气体造成的全球暖化约1/3归咎于甲烷，对于希望快速削减碳排、减缓气候变迁的国家而言，甲烷是关注焦点。

总部位于伦敦的能源智库Ember分析印尼10家主要煤矿公司的排放情况，这些公司约占群岛国家印尼煤炭产量的一半。

Ember发现，在这10家公司中，只有4家将煤矿气（CMM）排放列入其排放清单，显示印尼在煤炭开采方面对环境的影响并未完整计算。

报告指出：「未能适当地了解或汇报这些排放，会削弱公司整体的永续报告。这也忽略了一个潜在的重大减排机会。」

Ember在新闻稿提到，这些公司的煤矿气排放「可能高过800万吨二氧化碳当量，超过这些公司潜在总排放量的1/3」。

根据这份报告，大多数印尼主要煤矿公司的煤矿气排放，可能与其燃烧化石燃料或购电的总排放量「相当或更多」。

煤矿气被归类为逸散排放或非故意排放，指的是开采煤矿或移除表土时逸散出来的甲烷。

甲烷虽只会在大气中存在约10年，但造成暖化的效应若以100年来看，比二氧化碳强28倍，若以20年来看，更高达80倍左右。

分析师敦促印尼煤矿公司正视甲烷排放所产生的影响，以达到永续发展的标准。

Ember分析师杜迪（Dody Setiawan）表示：「对于煤炭开采脱碳工作，以及确保符合国家和国际标准而言，测量和汇报甲烷排放将至关重要。」

印尼是「全球甲烷承诺」（Global Methane Pledge, GMP）的签署国之一，雅加达当局曾表示，「将在国内采取全面行动，以在2030年底前达成甲烷减排目标」。