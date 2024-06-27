报告：约2560万苏丹人面临「严重粮食不安全」

afp_tickers

2 分钟

（法新社苏丹港27日电） 在联合国支持下发布的一份粮食安全评估报告指出，约有2560万人（占苏丹人口的一半以上）正面临高程度的「严重粮食不安全」，情况并因战乱而加剧。

为判断粮食危机严重程度而制定全球标准的「粮食安全阶段综合分类」（Integrated Food Security Phase Classification, IPC）团队报告显示，这个数据包括75万5000人面临饥荒，850万人面临「紧急」状况。

自2023年4月苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）领导的正规军与他的前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指挥的准军事团体「快速支援部队」（RSF）之间爆发战斗以来，苏丹一直饱受战争之苦。

这场战争已造成数万人死亡、数百万人流离失所，并引发世界上最严重的人道危机之一。

IPC团队在报告中说：「冲突爆发14个月后，苏丹正面临IPC团队在该国记录到最严重程度的严重粮食不安全状况。」

报告中指出，与去年12月公布的数据相比，「粮食安全情况明显急剧恶化」，面临严重粮食不安全的人数增加45%。

IPC团队说：「战火不仅引发大规模流离失所和供应路线中断…还严重限制获得基本人道主义援助的机会，加剧本已严峻的情势。」

报告并指出，苏丹保健服务功能严重失能、水污染以及恶劣的环境卫生和卫生条件。

IPC报告发布的前一天，联合国专家指控交战双方都在利用饥饿作为战争武器。