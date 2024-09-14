拉拢中间选民 贺锦丽支持拥枪权与枪枝安全法

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（法新社宾州维克斯巴13日电） 美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天在关键摇摆州宾夕法尼亚州向中间选民喊话，重申她自己是枪枝拥有者，希望能维护美国人拥枪权，同时维持「合理」的枪枝安全法律。

贺锦丽今天在宾州最大城费城（Philadelphia）一家地方新闻台接受她成为民主党总统候选人以来的第一次个人专访。分析人士认为，贺锦丽与共和党总统候选人川普的竞选结果可能取决于宾州的选票。

贺锦丽告诉美国广播公司（ABC）旗下地方电视台WPVI：「我们不会拿走任何人的枪枝。我支持（美国宪法）第二修正案，我也支持合理的枪枝安全法律。」

数十年来，枪枝权一直是美国政治的争议话题之一。与此同时，川普在竞选过程中声称贺锦丽想要「没收各位的枪枝」，藉此激怒支持者。

贺锦丽受访时提到她过去作为检察官的亲身经历，这让她与枪枝暴力受害者有更深刻的接触。

她说：「我亲自起诉过凶杀案。我亲眼看过验尸过程。我亲眼目睹攻击性武器对人体造成的伤害。」

「因此我强烈认为，支持第二修正案和拥有枪枝的权利，与我们需要禁止攻击性武器的观点并不矛盾。这些武器根本就是战争工具。」

民调显示，大多数共和党人不赞成对半自动步枪实施禁令，这种武器被一些人视为攻击性武器，包括在许多大规模枪击案中被使用的AR-15。

但贺锦丽表示，她也支持更受欢迎的政策，包括对枪枝购买者进行普遍背景调查。她说，「全国步枪协会（National Rifle Association）大多数成员都支持这一点」。