拍卖商：拿破仑曾欲用于自戕手枪170万欧元拍出

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（法新社巴黎7日电） 2支18世纪法国皇帝拿破仑曾想用来自杀的手枪，今天在巴黎拍卖场上以169万欧元（新台币约5900万）高价售出。但为因应法国政府对国宝的保护政令，2支手枪将会留在法国。

在巴黎南部枫丹白露（Fontainebleau）拍卖场买下手枪的买家，身分未被公开。传闻最终拍出成交金额，连同手续费后已超过原本所估计120万到150万欧元（台币约4200万至5200万）之间。

在这场拍卖会前一天，法国文化部国家宝藏委员会就公告政府文件，表示拿破仑（Napoleon Bonaparte）的手枪被归类为国宝，并且对其发布输出禁令。

签发输出禁令后，法国政府有30个月期限向手枪的新主人买回文物，然而对方有权拒绝。

不管文物的价值与年份，归为国宝后的文物只能短暂离境，最后都需强制回到法国。

一位不具名的奥塞纳特拍卖场（Osenat auction house）代表说：「被列为国宝的物件，它的价值会大幅提升。」

这2支镶嵌着金、银饰的华贵手枪，展现拿破仑统治时期的全盛荣光。

据称，从法国统治的全盛时期，一直到1814年拿破仑受敌军威胁、巴黎被攻陷的过程中，这2把手枪都有持续被使用。

当拿破仑遭外国联军击败、首都巴黎被攻占并被迫退位后，据说1814年他差点拿这两把手枪自戕。拍卖行专家霍斯纳（Jean-Pierre Osenat）告诉法新社：「法军被击败后，拿破仑沮丧至极并想用这些武器自我了断，但侍卫将火药移除。」

霍斯纳还说，拿破仑后改服毒求死，但呕吐并获救。后来他还将手枪交给侍卫，并答谢对方的忠心。

收藏家们对拿破仑的重要纪念物品趋之若鹜。去年11月拿破伦其中一顶着名蓝、白、红镶边的黑色双冠三角帽，就以190万欧元售出（约新台币约6685万）。

1814年，拿破仑被迫退位后遭流放义大利沿海的艾巴岛（Elba）。经历9个月的流放，拿破仑戏剧性返回法国夺权，直到1815年滑铁卢战役中败给英国才彻底失势，随后被流放至圣赫勒拿岛（Saint Helena），并于1821年去世。