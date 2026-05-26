拒加TikTok好友酿命案 法17岁少年刺死同龄人

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（法新社法国摩城25日电） 法国检方今天表示，一名17岁男孩承认持刀刺死另一名同龄少年，这起命案据称起因于一名少女拒绝在TikTok将他加为联络人。

检察官布拉迪耶（Jean-Michel Bladier）在声明中表示，犯嫌今天在巴黎东郊摩城（Meaux）出庭，被依预谋杀人罪名起诉并收押，等待28日再次开庭。

此案发生于23日，地点在巴黎郊区维勒沃德镇（Villevaude）一处露营区。

检方指出，这起致命事件的起因似乎是犯嫌多次尝试在TikTok添加一名女孩为联络人，但屡遭拒绝。

犯嫌与这名少女23日在电话中爆发激烈争执后，少女好友的17岁男友接过电话，向犯嫌下战帖，双方约好在露营区碰面打架。

布拉迪耶表示，这名少年在露营区遭两人攻击，胸口被刺伤，最后不治身亡。

目击者指认的犯嫌于23日晚间落网，当时他因手部刀伤前往巴黎郊区一家医院急诊室就医，并声称伤势是意外造成。

检方表示，犯嫌告诉调查人员，他带着刀前往露营区，是为了「证明自己并不害怕」。

布拉迪耶说，犯嫌供称自己「失去理智」，无意杀人。

在此之前，犯嫌已有少年犯罪纪录，包括对年长亲属施暴及持有武器。

检方还说，案发时与犯嫌同行的友人身分尚未确认。（编译：刘文瑜）