拒向巴勒斯坦官员核发签证 欧盟促美国重新考虑

afp_tickers

2 分钟

（法新社哥本哈根30日电） 欧洲联盟（EU）外交首长卡拉斯今天表示，欧盟希望美国重新考虑拒绝向寻求出席下月联合国大会的巴勒斯坦官员核发签证的决定。

欧盟外交暨安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在丹麦首都哥本哈根出席欧盟外交部长会议后说道：「有鉴于联合国与其东道国之间的现有协议，我们一致敦促重新考虑这项决定。」

卡拉斯援引「国际法」呼吁华府撤回这项非同寻常的举动。在以色列对加萨走廊（Gaza Strip）发动战争之际，此举让美国总统川普（Donald Trump）政府与以色列政府更加站在同一阵线。

法国正带头推动在全球领袖齐聚纽约时承认巴勒斯坦国，而法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）在丹麦会谈召开前，即对美国拒发签证公开表达抗议。

巴霍向媒体指出：「联合国大会会议…不应受到任何进入限制。」

巴勒斯坦自治政府主席、高龄89岁的资深领导人阿巴斯（Mahmud Abbas）曾与华府保持友好关系，他原本计划将出席联合国会议。

在哥本哈根，其他部长也接二连三呼应法国，要求美国让巴勒斯坦代表团参加会议。

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）同样呼吁美国撤回这项决定，称此举「明显违反国际法与联合国总部协定（UN Headquarters Agreement）」。