拒赴伊朗地面战 澳外长：仅协助波斯湾防空拦截

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨8日电） 澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）今天表示，澳洲将考虑波斯湾国家提出的请求，针对伊朗的无人机及飞弹攻击提供相关援助。

接受澳洲广播公司新闻网（ABC）访问时，黄英贤表示：「有许多并非参战方的国家遭到伊朗以此类手段攻击…因此我们确实收到援助请求。」 黄英贤被问及这是否意味着协助防御伊朗无人机与飞弹攻击时，她回答：「没错。」

她表示：「我们将根据我所提出的立场处理这项请求。也就是说，我们不参与对伊朗的进攻性行动，且我们已明确表示，不会派遣任何地面部队进入伊朗。」 美国和以色列上周对伊朗发动攻击，导致伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）丧生，并引发中东战火升级。

澳洲对美以袭击伊朗表示支持，认为这是防止德黑兰取得核武的必要手段。澳洲在中东仅部署约100人的少量兵力，其中多数驻扎在阿拉伯联合大公国的明哈德军事基地（Al Minhad）。 澳洲官员表示，坎培拉当局目前并无计画参与任何针对伊朗的军事行动。然而，澳洲与美国军事关系密切。

坎培拉当局表示，截至上个月，约有70名澳洲军人目前被派往美国核潜舰部队服役。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，美国潜舰4日击沉伊朗船只时，有3名澳洲军人就在该潜舰上。

艾班尼斯说，这些军人是依据「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）安排的训练计画登上潜舰。AUKUS是澳洲与英国及美国签署长达数十年的国防协议。