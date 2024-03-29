拜登一天募得8亿竞选资金 川普阵营批评活动浮夸

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（法新社纽约28日电） 美国总统拜登今天在纽约与前总统欧巴马、柯林顿出席募款活动，为竞选连任募得2500万美元（约新台币8亿元）。同一天，拜登的对手、前总统川普出席一名殉职警员的守灵活动，主张恢复治安。

拜登的募款活动在曼哈顿（Manhattan）「无线电城音乐厅」（Radio City Music Hall）举行，距离川普稍早出席纽约殉职警员狄勒（Jonathan Diller）守灵活动地点约1小时车程。

在拜登、欧巴马与柯林顿参与喜剧演员史蒂芬柯贝尔（Stephen Colbert）主持的问答环节之前，歌手皇后拉蒂法（Queen Latifah）和莉佐（Lizzo）等人先炒热气氛。「时尚杂志」（Vogue）总编辑安娜温图尔（Anna Wintour）也出席了这场活动。

不过，支持巴勒斯坦的示威群众在场外抗议，场内也有数人在被带离之前高声表达理念。

拜登竞选团队在活动前就宣布募得超过2500万美元，创下「新高纪录」，且比川普整个2月募得款项还多。

川普竞选团队发言人史蒂文．张（Steven Cheung）则在社群平台X批评这场「浮夸的募款活动…来的都是菁英、与现实生活脱节的名流捐款人」。

77岁的川普稍早出席狄勒的守灵活动后发布简短声明说：「我们必须阻止（这种事）。我们必须恢复法律与秩序。」狄勒本月25日在临检汽车时遭枪杀身亡。川普没有直接批评81岁的拜登。

川普的竞选活动多半集中火力抨击非法移民，并批评拜登怠于维护治安。

拜登与川普几乎肯定可于夏天获得各自政党提名参加今年11月总统大选，这将是他们继2020年大选之后第2度对决。

今天这场众星云集的募款活动展现了民主党的募款能力。国家广播公司新闻网（NBC News）提到，宾客可与拜登、欧巴马与柯林顿合照，代价是10万美元。

拜登的竞选资金比川普充足，因为川普必须动用支持者的部分捐款支付他打数起官司的花费。