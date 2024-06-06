拜登儿子非法持枪案 第一夫人到场旁听

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（法新社德拉瓦州威明顿5日电） 美国总统拜登儿子韩特．拜登（Hunter Biden）非法持枪刑事案，被告前女友和前妻今天出庭作证，而第一夫人也持续到场旁听。

2017及2018年曾与韩特．拜登（Hunter Biden）交往过的凯斯坦（Zoe Kestan），今天在陪审团面前形容韩特2018年购枪前几个月的用毒情形。

韩特的前妻布勒（Kathleen Buhle）今天也出庭作证，说2015年她在两人的住处侧廊找到吸毒工具，后来很担心女儿会不小心发现这些工具。

美国联邦检察官试图证明，韩特2018年10月购买一把左轮手枪时，蓄意在购枪表格上作假，隐匿吸毒一事。

然而，韩特的律师表示，韩特「购枪时没有用毒」，且在拥枪的11天期间，枪枝「从未上膛、从未被带在身上，也从未被使用过」。

韩特说过自己已戒毒，2019年至今都没碰过毒品。

第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）今天再次现身法庭，她自开庭以来即天天到场旁听。总统拜登则是发布声明，说他以儿子「为傲」。

检方指控韩特购枪时未如实通报自己吸食毒品，外加非法持有武器11天。

韩特的罪名若成立，最高可面临25年有期徒刑，不过初犯者通常不太可能坐牢。