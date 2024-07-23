拜登剩余6个月任期恐成跛鸭 仍有空间发挥影响力

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登因感染COVID-19在家休养近一周，明天将返回白宫办公。在他宣布退出2024年总统大选后，或许将在仅剩的6个月任期内当个「跛鸭」总统，但仍可发挥影响力。

81岁的拜登虽蒙受不得不放弃争取连任的屈辱，但或许仍可在副总统贺锦丽（Kamala Harris）的选战中发挥影响力，并推动解决重要外交政策议题。

乔治华盛顿大学（George Washington University）媒体与公共事务学院院长罗奇（Peter Loge）告诉法新社：「（拜登）不太算是跛鸭，而是受伤的鸭。」

所有即将卸任的美国总统都会面临11月投票日到翌年1月就职日之间的一段尴尬时期。但对拜登来说，这段时间特别长，因为从现在到11月大选约100天，选民、政治人物和外国领袖的关注焦点都不会是他。

拜登在昨天宣布退选的信中矢言「只专心履行我在剩余任期中身为总统的职责」，这不一定只是空口说白话。

在拜登表态支持贺锦丽成为民主党总统候选人后，他的竞选总部现已转为支持贺锦丽。拜登今天向竞选总部喊话，承诺继续「全心投入」。

他说：「我的总统任期还有6个月，我决心尽力在外交政策和国内政策上完成尽可能多的工作。」

他承诺继续致力于「降低家庭花费，继续为枪枝（暴力）和儿童照顾、老年照护、处方药和气候议题发声」。

除了总统职务之外，罗奇说，拜登会希望「做一些能帮助贺锦丽副总统胜选的事情」。

关键在于拜登仍可任命任期长达数十年的法官。在极为分裂的美国，日益政治化的司法机构在女权、堕胎等议题上做决定，因此这仍是至关重要的权力杠杆。

罗奇说，拜登「有充分动机圆满收尾」，好让贺锦丽在11月大选面对共和党籍总统候选人川普前「声势看涨」。

由于加萨战争与乌克兰战争似乎愈来愈棘手，拜登在任期结束前，也可能将注意力转向国外。他今天承诺「继续致力终结加萨战争」。

在马里兰大学教授政府与政治学的卡洛（David Karol）告诉法新社，他预期「拜登会专注于外交事务…历任总统在跛鸭阶段都在外交政策上采取重大行动」，例如前总统老布希（George H.W. Bush）在卸任前决定从索马利亚撤军。

即将卸任的总统能行使的最后一项权力，或许也是最全面、且最具争议的就是总统赦免。

拜登的儿子韩特（Hunter Biden）今年6月因在购枪时做出关于毒瘾的不实陈述而被定罪，面临最重25年有期徒刑。

拜登退选前曾承诺不会特赦韩特或替他减刑，但他的想法可能在退选后改变。在这场美国现代史上极为独特的选举中，什么事都有可能发生。