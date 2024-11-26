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拜登力推半导体本土制造 敲定英特尔获2561亿补助

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（法新社华盛顿26日电） 在美国总统当选人川普就任前，拜登政府今天表示，已敲定英特尔获得79亿美元（约新台币2561亿元）补助。将半导体制造带回美国本土是拜登的政绩之一。

法新社报导，美国商务部发表声明表示，这笔对英特尔（Intel）的投资，「将透过在亚利桑那、新墨西哥、俄亥俄与奥勒冈州的计画，支持尖端晶片的制造和先进封装」。 商务部声明还说，预计英特尔2030年前将在美国投资近900亿美元，这笔补助将直接对此提供支持。

这笔高达79亿美元的直接补助，将在英特尔达成计画里程碑时拨款。 本月稍早时，拜登政府也与台湾晶片巨擘台积电和全球第3大晶圆代工厂格罗方德（GlobalFoundries）敲定类似的补助协议。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）告诉记者：「随着今天这项消息宣布，我们已从晶片法（CHIPS Act）的390亿美元中，颁发逾190亿美元，以激励生产。」 她说：「这是我们的第6笔（补助）颁发，未来数周还有更多。」 雷蒙多在另一份声明指出：「我们晶片法的（补助）颁发，致使英特尔得以推动美国史上最重要的半导体制造扩张计画之一。」

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