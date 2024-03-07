拜登发表国情咨文前夕 众院通过预算避免部份机构关门

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（法新社华盛顿6日电） 经过数月的两党激烈谈判，美国由共和党持弱势多数的众议院今天通过一项4600亿美元包裹法案，避免部分政府机构自周末起关门，也让解决两党长期预算争议更向前一步。

这次投票是在拜登总统发表年度国情咨文演说前夕进行。民主党籍的拜登准备与共和党竞争对手川普（Donald Trump）争夺连任之际，将对外发表一场阐扬任内贡献的演说。

预计拜登明天在国会两院联席会议的演说，除宣传他「历史性」第一任期成就，同时也会推动陷入僵局的乌克兰援助和边境改革法案。

共和党籍众议院议长强生（Mike Johnson）拒绝就上述法案采取行动，其中包括提供乌克兰600亿美元。他坚称需要先采取更多打击非法入境的行动。

财政年度已过了5个月，国会仍未批准构成联邦预算的12项年度支出法案，多个政府部门面临8日午夜关门的最后期限。

这项通过的包裹法案为农业、司法、内政、交通、住屋、退伍军人事务、商业和能源部门提供资金，但此法案还须在参议院通过后，才能由总统拜登签署成为法律，避免政府部分机构关门。

然而，这项法案仅占可自由支配支出总额不到1/3，一些最具争议的项目已被搁置。此部分将在第2个法案中处理，但须在3月22日之前提交拜登，涵盖军队、边境安全、国会以及其他各个联邦部门和机构的经费。 强生本任期大部分时间一直在努力控制微弱多数，在党内较温和派系与川普极端保守盟友的要求之间，他一直在其中行走钢索。

强生在投票前的声明中表示：「共和党在众议院取得关键的保守派政策胜利，拒绝左派提案，并大幅删减对拜登总统政策主张至关重要的机构和计画预算。」

双方都宣称在预算案中取得胜利，但共和党右翼人士对该协议表示失望，因为没有包含他们所要求的大幅削减开支。

该法案通过后不久，众议院民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）发表声明表示：「民主党再次保护美国人民，并获得完成任务所需的绝大多数选票。」

该法案为低收入母亲及其婴儿的联邦营养计画添加10亿美元经费，这是民主党重要的资金优先事项，它还增加了租金补贴和退伍军人支出。 但共和党经常关注的监管和执法机构，包括联邦调查局（FBI）、环保署，以及美国菸酒枪炮及爆裂物管理局，经费削减了6%至10%。