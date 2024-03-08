拜登国情咨文展现战力 有利消除高龄疑虑

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（法新社华盛顿7日电） 许多人预期、或者担忧美国总统拜登（Joe Biden）在11月总统大选前最后一次向国会发表国情咨文演说时会出纰漏，然而这位美国史上最年长的总统这次可说是全力出击。

拜登在演说中讲笑话、反驳质问者、运用巧妙措辞，并把他惯性讲出错误语句的程度降到最低，藉此回击那些批评他的人。

面对竞选连任的拜登，美国社会往往严格检视他每一次结巴、口误或面露疑惑的时刻，而共和党人也把他每次失误当作他无力治理美国的证明。

不过，拜登今天获得民主党同党成员喝采；当拜登猛烈抨击共和党对手，并以不符他81岁高龄的好胜干劲阐述连任理由，他们一再高喊「再4年！」

在1个多小时的演讲中，拜登罕见展现出他的耐力，他演说时口齿清晰、节奏明快，回击共和党人之余又不失幽默妙语。拜登的表现让民主党议员松了好大一口气，他们非常清楚，拜登的年纪会严重影响总统大选。

拜登笑说：「我知道，或许看起来不像，但我已经有点年纪了。」

拜登这次演说没有发生重大失误，而共和党人待在座位上保持沉默，他们许多人坚定支持美国前总统川普（Donald Trump）。

拜登去年发表国情咨文演说时一再受人高声喊叫干扰，新上任的共和党籍众议院议长强生（Mike Johnson）这次事先拜托同党议员，不要自降格调打断拜登的演讲。

尽管如此，还是有些共和党人中途打断拜登，而拜登也强力回击。