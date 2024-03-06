拜登国情咨文演说 纳瓦尼遗孀无法出席

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（法新社华盛顿5日电） 白宫表示，美国总统拜登邀请已故俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）遗孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）出席7日的国情咨文演说，但尤莉雅无法出席。

俄罗斯将成为这次拜登在黄金时段对国会演说的重要主题，共和党籍众议院议长强生（Mike Johnson）已邀请在俄被拘美国记者格什科维奇（Evan Gershkovich）的父母出席拜登国情咨文演说。

白宫今天表示，拜登将发表他在大选前最后一次的国情咨文演说。拜登是在纳瓦尼2月16日于北极流放地去世几天后与尤莉雅会面时，亲自邀请了她。 白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告诉记者：「我可以确认她（尤莉雅）确实被邀请参加国情咨文发表，但是她不能参加。」

尚皮耶表示，关于尤莉雅未能出席之事，要请记者们向她周围的人询问具体原因，同时亦可证实拜登本人在与她见面时邀请了她。 另外，强生表示，他「很荣幸」能够邀请格什科维奇的父母参加拜登国情咨文演说。强生在国会阻止美国对乌克兰的军援。 强生表示，这次邀请将让人们「关注他们的儿子遭到非法拘留」。格什科维奇系「华尔街日报」（The Wall Street Journal ）记者，他于近一年前遭俄罗斯以间谍罪名逮捕。

格什科维奇断然否认间谍罪名的指控。美国政府宣称拘留他根本完全错误，并表示正在就换囚进行谈判。

强生在社群媒体X上表示，拜登政府「必须把伊凡（格什科维奇）带回家」。 每年，白宫都会邀请一些公民与名人与第一夫人并排坐在一起。他们在某种程度上，象徵着总统在黄金时段演说中的优先事项。

今年受邀者之一是德州妇女柯克斯（Kate Cox），她在得知自己的胎儿无法存活后，不得不离开德州进行堕胎。

拜登已将堕胎权作为竞选连任的关键主题。此前，拜登可能的共和党竞选对手川普（Donald Trump）吹嘘说，他选择的联邦最高法院法官已作出历史性裁决 堕胎不再是联邦宪法保护的权利。