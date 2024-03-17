拜登在媒体年度晚宴 痛斥川普无法胜任总统

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天在年度媒体晚宴上先拿前总统川普和他自己的年龄开玩笑，接着又重话痛批川普，这名他将在11月总统大选迎战的对手。

在记者和政治菁英齐聚的华府年度「烤架俱乐部晚宴」（Gridiron Club Dinner）上，81岁的拜登妙语如珠说：「有1名参选人年纪太大、精神状态也不足以胜任总统，而另1名参选人就是我。」

拜登接着剑指川普（Donald Trump），指称民主党的竞选活动将展现他们如何在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫后重振美国经济，同时「不必鼓励美国民众注射漂白水」。

拜登此番言论是意指川普担任总统时曾询问时任白宫疫情工作小组最高官员，注射漂白水是否能治疗染疫者。

拜登说，民主与自由确实受到攻击，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在欧洲进军，川普却向蒲亭低头，要他尽管随心所欲。

他还指出，川普伪称自己赢得2020年总统大选，以及2021年1月6日支持川普的暴民造成国会山庄暴动，显示「有毒药在我们民主的血管中流窜」。

拜登也对屡遭川普攻击的记者表达支持，他强调：「你们不是全民公敌。而是所有自由社会的支柱。」