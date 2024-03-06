拜登在超级星期二仅1处落败 胜选者是何方神圣？

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（法新社洛杉矶5日电） 美国15州和美属萨摩亚（American Samoa）在今天举行民主党及共和党的总统提名初选投票，原本外界认为稳操胜券的总统拜登，却在美属萨摩亚的民主党党团会议选举败给一名没没无闻的商人。

民主党美属萨摩亚党团会议选举投下的票数为91票，52岁商人巴默（Jason Palmer）虽说多数美国民众不知道他是何方神圣，他取得51票过半票数，现任总统拜登则拿下40票。

巴默在脸书发文说：「很荣幸向各位宣布，我在美属萨摩亚总统提名初选中胜出。谢谢这个超棒的社区鼎力支持。这个胜利证明我们的声音大有力量。我们能一起重建美国梦，并为所有人形塑更光明的未来。」

巴默是巴尔的摩（Baltimore）的居民。他表示，他从未去过美属萨摩亚，他是透过视讯的方式竞选、向选民表达自己的诉求、聆听选民的心声。

不过，美国属地的居民只能参与总统提名初选投票，在正式总统大选中没有任何选举人团票。

在美国总统大选各州选民投票时，不是直接投给总统候选人，而是投给代表民主党、共和党、其他政党或无党籍参选人的选举人，再由获得最多选票的1组选举人行使总统投票权。

有趣的是，过去赢得美属萨摩亚总统提名初选的人士，力拚到底的机会渺茫。例如，媒体大亨、前纽约市长彭博（Michael Bloomberg）参与民主党2020年总统提名初选时，只在美属萨摩亚胜出，之后便宣布退选。

拜登在美属萨摩亚吞败，对他来说只是小问题。他无悬念在超级星期二15个州的提名初选中胜出。

巴默赢得美属萨摩亚完全无法阻止拜登最终夺得党的提名，美属萨摩亚分配的党代表票仅6票。根据选举结果，巴默将拿下4张党代表票、拜登则是2票。

巴默曾在许多不同的企业和非营利组织服务，领域涵盖科技和教育议题。他表示选民希望「某个比拜登更像是21世纪的人」出任总统。

根据竞选活动募资纪录，巴默已为他的竞选活动自掏腰包逾50万美元（约新台币1578万元）。他说：「你过世后带不走这些钱，但你在世时可以改变世界。」