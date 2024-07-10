拜登坚不退选 逆转胜人生强化信念

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（法新社华盛顿10日电） 任何人如果预期，美国总统拜登会不战而降退出总统大选，他们并未充分考虑拜登的生命故事，这个骄傲但也往往相当固执的男人经常遭逢逆境，却也一再重新站起来。

从游乐场打架、可怕悲剧到多次试图问鼎白宫，长久以来，拜登（Joe Biden）一直将自己的人生视为一连串卷土重来的过程，总能逆转不可能的局势。

81岁的拜登与美国前总统川普（Donald Trump）辩论时表现一败涂地，引起民主党发难，然而随着党内「换登」呼声暂且减弱，拜登似乎下定决心要赢得自己政治生涯的这场战斗。

拜登在辩论会后一再重新诉诸自己的「劣势者」（underdog）形象，并重申他的家族格言：「当你被击倒，你就重新站起来。」

1972年，年仅29岁的拜登才刚选上德拉瓦州参议员，他的妻子娜伊莉雅．韩特（Neilia Hunter）和他们1岁大的女儿娜欧蜜（Naomi）在车祸中丧生，幼子波伊（Beau）与韩特（Hunter）则受重伤。

2015年悲剧再次降临，46岁的波伊因脑癌过世，拜登也得应对韩特严重毒瘾及法律问题带来的煎熬。

拜登同样在家人陪伴下度过一连串政治耻辱。1988年拜登首次争取总统提名，但因剽窃丑闻而被迫放弃角逐，当时他引用一名英国政治人物演讲内容却没有说明出处。

2008年他再次竞逐提名，却在民主党初选惨败。随后他被美国前总统欧巴马（Barack Obama）选为竞选搭档。

然而，在当前攸关拜登年龄及健康的危机中，之前赋予拜登力量的事物，可能也会导致他垮台。

众所周知，拜登只会认真听取家族成员，以及他已认识数十年的一些幕僚的意见。随着他逐渐衰老，这个「同温层」也变得日益狭隘。

此外，拜登毕生形象就是一个总能东山再起的人，代表他或许无法想像，这次选择优雅退场的可能性。