拜登宣布好消息 以色列与真主党达永久停火协议

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（法新社华盛顿/耶路撒冷26日电） 美国总统拜登今天表示，以色列与黎巴嫩真主党已接受由美法两国斡旋的停火协议。以色列总理尼坦雅胡说，与真主党停火，将让以色列重新把重心放在应付哈玛斯上。

拜登说，以色列与真主党（Hezbollah）的这项停火协议「设计用来永久停止敌对行为」。

真主党并未直接参与休战谈判，而是由国会议长柏瑞（Nabih Berri）代表斡旋。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他已准备好执行停火协议，真主党若做出任何触犯协议的行为，他也准备好全力反击。

他说，与真主党停火将让以色列得以把重心转回加萨（Gaza），对付真主党盟友、巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）。

以色列去年10月和哈玛斯爆发战争，真主党不久后开始在黎南朝以色列境内开火，藉此声援哈玛斯。

尼坦雅胡说：「真主党不再插手，哈玛斯就只能单打独斗。而我们将加重施压力道。」

他表示，与真主党的停火协议同时也将让以色列得以「聚焦伊朗威胁」，并让以军有时间来重新补给。

黎巴嫩表示，以色列和真主党自去年10月交火以来，黎国境内至少有3823人丧生，多数发生在过去几星期。