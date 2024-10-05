拜登对美国大选和平进行「没有信心」

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登今天提及共和党候选人川普的煽动性言论，表示对11月总统大选能否和平进行「没有信心」。

川普目前仍否认在2020年大选中失利。国会议员与分析家对今年总统大选前日益增多的好斗语言表示忧虑，拜登也发出警告。

川普2020年大选输给拜登后声称选举普遍存在舞弊，这些不实言论在当时激怒支持者，进而袭击国会大厦。

拜登今天谈到大选时告诉媒体：「我相信（大选）将会是自由与公平，但我不知道是否会和平进行。」

拜登表示：「川普所说的话，还有他上次因不乐见选举结果时的发言，非常危险。」

川普2021年因涉煽动叛乱而遭弹劾，源起当年1月6日有数百名支持者在川普呼吁「死命奋战」后闯入国会大厦，甚至殴打警察。但川普律师团队驳斥指控，称川普的发言只是一般政治语言，并强调1月6日事件是由一群极端分子事前策划。

川普长期以来因其极端言论受到外界攻击。他将于本周末返回宾州巴特勒（Butler），当地是他7月造势时遭遇枪击的地点。

川普今天在摇摆州乔治亚造势。乔治亚州是2024年大选版图上最重要的战场之一。4年前拜登在此州以微小差距获胜，但2016年是由川普拿下。