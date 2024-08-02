拜登尼坦雅胡通话 重申保护以色列抵御伊朗威胁

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（法新社华盛顿1日电） 哈玛斯领袖哈尼雅在德黑兰遇刺身亡后，伊朗扬言报复以色列。白宫表示，美国总统拜登今天在电话中告诉以色列总理尼坦雅胡，华府将致力保护以色列安全，协助「抵御伊朗所有威胁」。

白宫在声明中说，拜登（Joe Biden）强调「将持续努力减缓区域边境紧张局势」。民主党总统参选人、现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）也加入这场电话会议。

拜登和尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通话前，以色列曾宣布什叶派民兵组织真主党（Hezbollah）最高军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr）已在黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）被歼灭。

至于巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）昨天在伊朗首都德黑兰（Tehran）遇袭身亡一事，尼坦雅胡政府则尚未置评，但哈玛斯和伊朗已将责任归咎以色列。

白宫表示，拜登在与尼坦雅胡的电话中「重申他保护以色列安全的承诺，协助抵御伊朗所有威胁，包括其代理人恐怖组织哈玛斯、真主党和叶门叛军青年运动（Huthis）威胁」。

白宫还说：「总统讨论到为支持以色列抵御威胁所做的努力，包括对抗弹道飞弹和无人机攻击，以及新的美国防御军事部署。」