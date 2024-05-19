拜登川普激烈口水战 互批精神错乱、满嘴胡言

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（法新社亚特兰大18日电） 美国前总统川普今天向全美最大枪枝游说团体发表演说时，痛批现任总统拜登「满口胡言」；拜登则在关键摇摆州乔治亚州警告民众，川普「精神错乱」对美国民主构成威胁。

川普（Donald Trump）由于艳星封口费案的刑事审判，大部分时间都得待在纽约出庭，因此他试图充分利用自己有限的时间打选战。

川普对拥有庞大政治势力的「全国步枪协会」（National Rifle Association）发表长达90分钟的演说，期间表示拜登（Joe Biden）是「迄今我们国家史上最糟糕的总统」，并暗指拜登「满口胡言」。

川普直呼拜登之名说：「你被开除了，离开这里，乔！」这番话引起现场数千名民众哄堂大笑。川普还说如果拜登是共和党人，他会被「送上电椅」。

77岁的川普再次角逐白宫大位，全国步枪协会在德州达拉斯（Dallas）造势会上表态支持他。

同时，拜登正在南部的乔治亚州造势，寻求非裔美国人的支持，他们对拜登阵营至关重要。

2020年美国总统大选，81岁的拜登在乔治亚州仅以些微差距胜出。今年11月他与川普将再度对决，然而现在一些民调显示，愈来愈多非裔选民不再支持他。

拜登在亚特兰大一家由非裔店主经营的餐厅「玛丽麦克茶室」（Mary Mac’s Tea Room）告诉支持者：「我们的民主真的岌岌可危。」

拜登称川普「显然已经精神错乱」，又指他在2020年总统大选落败后内心有些东西「崩溃」了。

拜登强调：「伙计们，川普参选不是为了领导美国，而是为了复仇。」

他又说：「我们不能让这个人成为总统。我们孩子的未来正处于危急关头…我们必须赢得这场选战，不是为了我，而是为了美国。」

拜登预定明天在亚特兰大知名大学「莫豪斯学院」（Morehouse College）演讲，传统上该校学生均为非裔美国人。接着他将前往底特律（Detroit），向美国最具分量的民权组织「全国有色人种民权促进协会」（NAACP）发表演说。