拜登心智能力受质疑 专家：不要仓促下定论

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（法新社华盛顿13日电） 由于美国总统拜登口误频频、口齿不清和其他令人不安的迹象引起人们对他的心智敏锐度的强烈关注，健康专家呼吁他和竞争对手川普接受额外的认知测试，也表示不要仓促下定论。

专家表示，这样的测试不是可以帮助驳斥有关这位81岁总统的精神状态正在衰退的猜测，就是可以证实这一点，并且可以让选民了解川普的心智能力，毕竟川普自己也曾发生过口误。

但他们警告说，无法透过电视萤幕做出可靠的诊断。

自从两周前拜登与共和党对手川普的辩论中表现不佳以来，民主党竞选活动就面临激烈的反对。愈来愈多党内官员质疑他是否有能力再领导国家4年。

本周稍早在华盛顿举行的峰会上，拜登误把乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）介绍为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），但随后迅速自我纠正，这也无济于事。

哈佛大学医学院的神经学家塞尔科（Dennis Selkoe）表示，根本问题是拜登经历的是否是「与老化相关的正常过程」或患有「神经系统疾病」。

他告诉法新社：「说错名字并不一定是失智症或阿兹海默症的症状。」

但塞尔科见过许多患有神经退化性疾病的患者，他说拜登似乎确实有「早期帕金森氏症患者的表现」，包括他动作缓慢、僵硬，声音低哑、有时几乎听不见，这可能是一种发声过弱的病症。

拜登2月曾接受全面的体检。公布的结果摘要表明，「极其详细的神经系统检查」已经排除帕金森氏症的可能性。

简易智能测验（MMSE）和蒙特利尔认知评估量表（MoCA）等数个这类测验，可用于初步筛选或作为更全面一系列测试的一部分。

拜登曾说过，他每天只要履行总统职责，就能有效通过认知测验。

塞尔科说，但「我不认为这能相提并论」。他说，能够执行多年来所做的熟悉任务是一回事，而能够按照某些测试的要求，复述5分钟前听到的一连串单字则是另一回事。

拜登11日在记者会上表示，如果医生建议的话，他愿意接受新的神经系统检查，但「目前没有人向我提议这样做」。