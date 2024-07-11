拜登恭贺施凯尔 非指胜选而是英格兰进欧国杯决赛

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿10日电） 美国总统拜登于椭圆形办公室与英国新任首相施凯尔会面时向对方道贺，但不是恭喜他的选举胜利，而是英格兰今天在2024欧国杯上演逆转胜晋级冠军赛的历史性胜仗。

施凯尔（Keir Starmer）上周率工党于国会大选大胜就任首相后首访白宫，两位领袖共享一些轻松但不失拘谨的时刻。

被问及有无观看今天稍早欧国杯准决赛英格兰2比1击败荷兰队的比赛时，拜登开玩笑说：「跟你们说喔，（英格兰赢球）这都是首相的功劳。」

正在华府出席北约（NATO）峰会的施凯尔率工党终止保守党14年执政，身为英超足球联赛兵工厂队（Arsenal）狂粉的他，无可避免被问到英格兰是否能终止1966年世界杯夺冠后的冠军荒；对此他回答「看来有机会」。

出席北约峰会期间，施凯尔在社群媒体发布一段影片，显示他在会议空档观看一记12码罚球。

施凯尔说道：「工党政府上台后，英格兰还没输过。」还说他与新任荷兰总理史库夫（Dick Schoof）一起看了一段英荷之战；对此拜登笑着反问「那你们还会跟对方讲话吗」。

立场同为中间偏左的拜登与施凯尔，一致认同所谓英美「特殊关系」的重要性，但即便如此，拜登谈话期间还是提到「你们讲的football，其实是我们的soccer」显然双方在足球英文称呼还是各有坚持。