拜登扬言对以色列停供武器 川普控站哈玛斯一边

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（法新社纽约9日电） 美国前总统川普今天指控大选对手、现任总统拜登站在巴勒斯坦团体哈玛斯（Hamas）一边，在以色列于加萨用兵之时威胁将停供美国武器的立场「可耻」。

拜登昨天警告，如果以色列继续推动扬言已久的拉法（Rafah）地面进攻，美国将暂停供应武器，是他对此战将影响平民的最直接警告。

川普在他的社群平台「真实社群」（Truth Social）上发文：「歪哥乔（拜登名字为乔）站在恐怖分子一边，就像他站在占领大学校园的激进暴徒一边般。」

川普之后在纽约审理封口费案的法庭外向媒体表示，「拜登对以色列做的事很可耻」。

几笃定将获共和党提名参选总统的川普说：「他完全抛弃以色列，没有人敢相信。」川普可望在11月大选与民主党籍的拜登二度对决。

共和党内主要人士也��入这场浑水。联邦参议院少数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在社群平台X上表示，拜登「不让以色列取得保家卫国所需武器，就不配说对以色列支持是宛如钢铁般坚定」。

在民主党内左派施压下，拜登上周暂停交付以色列1800枚2000磅炸弹与1700枚500磅炸弹。行政部门先前也采取较小措施表达对以色列不满，包括对极端主义的以色列屯垦者实施制裁，并让联合国安理会的停火协议通过。

白宫坚称拜登仍力挺以色列。美国国家安全会议发言人柯比（John Kirby）告诉媒体：「关于我们有点放弃相关角色、不愿协助他们击败哈玛斯的说法与事实不符。」

柯比称「（拜登）是位去年10月7日攻击发生后几天就访问以色列的总统」，还说拜登也让美军战机飞行员升空，击落伊朗对以色列发射的飞弹与无人机。

柯比说拜登已指示国安团队与以色列合作，改进对方的战略以击败哈玛斯，因为就他看来「猛攻拉法无法达成目标」。

这场加萨战争始于哈玛斯去年10月7日对以色列发动空前袭击。根据法新社对以色列官方数据的统计，袭击造成以方超过1170人罹难，多半是平民；哈玛斯也掳走约250名人质，以色列估计仍有128人在加萨，包含官员们说已死的36人。

而据哈玛斯治下的加萨走廊卫生部统计，以色列报复开战以来已造成加萨至少3万4904人丧生，多半是妇孺。