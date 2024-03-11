拜登批战争政策对以色列弊多于利 尼坦雅胡驳斥

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（法新社耶路撒冷10日电） 美国总统拜登批评以色列总理尼坦雅胡处理加萨战争的做法，「对以色列的伤害多过于帮助」。尼坦雅胡今天驳斥拜登的说法。

拜登昨天表示，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「必须更加关注在加萨采取的行动中丧生的无辜性命」。

在长达5个月的以哈战争中，拜登一直支持以色列，但他对尼坦雅胡的不满如今愈来愈明显，拜登接受微软国家广播公司（MSNBC）采访时，提出上述批评。

尼坦雅胡随后接受政治新闻机构Politico访问时表示：「如果他（拜登）的意思是，我正在推行违背大多数以色列人意愿的私人政策，而这正在损害以色列的利益，那么他在这两方面都错了 。」

尼坦雅胡告诉Politico说，他的政策「获得绝大多数以色列人支持」，他们支持「我们为摧毁哈玛斯剩余的恐怖分子而采取的行动。」

尼坦雅胡说：「要说这是我的私人政策，不受大多数以色列人支持，这种说法是错误的。」

他说：「绝大多数民众前所未见地团结一致。他们知道什么对以色列有利。」

尼坦雅胡表示，以色列民众「也支持我的立场，就是我们应该坚决反对强行建立巴勒斯坦国的企图」。

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）10月7日突袭以色列，法新社根据以色列官方数据统计指出，这场攻击造成大约1160人死亡，其中大多是平民。

以色列随即对加萨展开回击，加萨卫生部称，以色列的报复性军事行动已造成至少3万1045人丧生，其中大部分是妇孺。（译者：纪锦玲）