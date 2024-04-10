拜登接受西语电视台访问 称川普为美国民主最大威胁

3 分钟

（法新社华盛顿9日电） 根据美国主要西班牙语电视频道今天播出的访谈内容，美国总统拜登称他的共和党挑战者川普对美国民主构成主要威胁。

法新社报导，拜登在椭圆形办公室接受环球电视台（Univision）采访时被问到，他觉得「对国内自由与民主构成的主要威胁」是什么时，拜登回答：「川普，说真的。」

拜登提到川普支持2021年1月6日闯入国会大厦的暴徒，他们造成「破坏与混乱」，试图推翻他两个月前输给拜登的选举结果。

川普目前进行总统竞选活动时，主打称赞这群1月6日暴徒为「爱国者」，并表示如果他11月当选，他将特赦数以百计因攻击警察与煽动阴谋论等罪而被判监刑的人。

拜登提到国会证词说，事发当时，川普在白宫观看电视实况转播暴动数个小时，却未试图出手干预。

拜登说，「他坐在办公室内…观看国会山庄遭攻击数小时」，又说川普「使用像是我们将…废除宪法（以及）他从第一天起就将成为独裁者等用词」。

拜登说：「在我的一生中，我想不起来历史中有任何其他时候发生过这种事，有人有过这种态度。」

川普称美国「衰败」并遭到暴力的移民入侵，称只有他回归白宫才能拯救国家。

起初，川普因为支持国会山庄袭击事件与拒绝接受2020年选举结果，遭到几乎全体共和党人抨击，但他之后恢复在党内全面的主导地位，民调也显示他与拜登的选情十分胶着。

环球电视台这段访问是拜登罕见的一对一访谈。与其他近代总统相比，拜登以这种形式接受记者采访的次数要少得多。

西语裔选民是拜登与川普在11月选举中亟欲拉拢的关键选民，而环球电视台是美国主要的西语媒体公司。