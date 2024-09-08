拜登推加萨停火 若达成有望助贺锦丽选情一臂之力

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统拜登任期只剩4个多月，其政府加强外交力道推动加萨走廊停火协议，虽历经数周延宕和连串挫折也仍保持乐观态度。若达成协议，将有利民主党总统候选人贺锦丽选情。

美国政府一位匿名官员日前告诉记者，加萨走廊（Gaza Strip）停火协议完成了90%，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）迅速称这项评估并不准确，然而短短几小时内，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）又坚称停火协议推动进度确实已达90%。

此事若取得突破并带来所谓「10月惊奇」（October surprise），有望在选情胶着的美国总统大选中，能助接棒拜登（Joe Biden）参选的副总统贺锦丽（Kamala Harris）一臂之力，与共和党总统候选人、前总统川普（Donald Trump）竞逐白宫宝座。

专家指出，无论如何美国选择不多，只能继续尝试推动协议。

布林肯承认，以色列与巴勒斯坦伊斯兰组织「哈玛斯」（Hamas）双方最终表达同意之前，为了结束以哈战争而小心翼翼进行谈判的方案有可能随时破灭。

美国近几周与居中斡旋的阿拉伯国家卡达、埃及进行合作，持续试图弭平谈判各方之间尚存的分歧。

尼坦雅胡坚称，以色列必须持续掌有加萨走廊南部与埃及接壤的「费城走廊」（Philadelphi corridor）控制权。这正是加萨停火谈判陷入僵局的一大症结点。

以色列1日宣布哈玛斯杀害6名人质以来，拜登政府就一直强调休战的急迫性，支持达成停火协议的以色列民众也发起大规模抗议，尽管如此，尼坦雅胡矢言不会做出让步。