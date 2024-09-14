拜登晤英首相 延后决定是否允乌克兰长程飞弹攻俄

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统拜登与英国首相施凯尔（Keir Starmer）会谈后，今天延后决定是否放行乌克兰用西方远程飞弹深入打击俄境。俄罗斯扬言为乌克兰松绑形同北大西洋公约组织（NATO）参战。

施凯尔在白宫告诉记者，他与拜登「就策略广泛讨论」，但这「不是一场关于特定能力的会谈」。

会前曾有官员表示，由于盟邦愈来愈担心战场局势，施凯尔将敦促拜登支持他的计画，即打算让乌克兰用英援「暴风之影」（Storm Shadow）长程飞弹深入打击俄国境内。

但施凯尔指出，他和拜登将在月底纽约的联合国大会（General Assembly）「与更多人」讨论这项计画。

拜登和施凯尔的团队在白宫的长桌上会谈时，拜登淡化俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的警告。蒲亭昨天说，允许乌克兰发射长程飞弹将意味着西方与俄罗斯「交战」 。

拜登被记者问到此事时说：「我没有很把蒲亭所讲的当回事。」

拜登和施凯尔表示，他们也谈到加萨走廊（Gaza Strip）的战事。英国最近暂停向以色列提供武器，因为担心可能用于违反国际人道法情事。

白宫在声明中表示，拜登和施凯尔都认为他们对以色列的承诺「如钢铁般坚定」，但强调「迫切需要」促成停火协议，「以色列必须采取更多措施保护（加萨）平民」。