拜登盼留政治遗产 致力平息以哈苏丹战火

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（法新华盛顿10日电） 美国总统拜登的任期仅剩5个多月，他与执政团队对加萨走廊和苏丹采取更大胆也更高风险的外交手段，不仅是盼在棘手战事热点取得进展，或许也是为了留下更多政治遗产。 拜登（Joe Biden）2020年竞选总统期间，主打自己具备丰富外交政策经验，并承诺比起前总统川普（Donald Trump），他会以更常规的方式履行总统职务。

然而，华府智库「中东研究所」（Middle East Institute）学者卡图勒斯（Brian Katulis）表示：「（拜登）他们就任时的口号之一就是外交优先，但我真的很难指出他们在哪个区域取得重大突破，一个令人忍不住惊叹『哇！』的时刻。」

拜登近日罕见以个人名义加入埃及与卡达领袖行列，他们不仅敦促以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）达成停火协议，并邀请交战双方于本月15日在杜哈（Doha）或开罗（Cairo）恢复谈判。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）日前则公开呼吁苏丹交战双方，本月14日在瑞士展开由美国斡旋的停火会谈。

尽管较少登上媒体头条，苏丹国内互相敌对的将领们自去年开战以来，已有数以万计人丧命。各方担忧，苏丹将继1980年代的衣索比亚之后爆发大饥荒。

美国特使数月来为调停以哈战争、苏丹内战辛苦奔走，然而鲜少达成具体成果。这两场冲突恐怕都有损拜登政治声望。

英国智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）美国暨美洲计画主任文贾墨林（Leslie Vinjamuri）指出，拜登显然感到「强烈急迫感」，不愿在诸多战火持续肆虐的情况下卸任。

文贾墨林说道：「拜登最不乐见的，就是中东爆发毁灭性战争成为他的政治遗产，且这也可能侵蚀（副总统）贺锦丽的选情。」