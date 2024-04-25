拜登签署法案限期字节跳动撤资 TikTok动向一次看

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登今天签署包裹法案，内容包括强制短影音平台TikTok与中国母公司「字节跳动」（ByteDance）「断开连结」，否则将在美国面临全国性禁令。

以下是法新社整理TikTok未来可能的走向。

●法案内容为何？

法案给TikTok约9个月，即270天的时间来找到非中资买主，否则将在美国面临遭禁命运。白宫有权将期限往后延90天，但仅限延长一次。

这段期间，美国用户达1.7亿人的TikTok仍可持续运作。

●法庭上会发生什么事？

TikTok表示会上法庭力争到底，说这项立法严重侵犯民众的言论自由权。

TikTok自认能打赢官司不是没理由的。在2020年，TikTok曾成功挡下时任总统川普下达的类似禁令。

拜登这次签署的法案，设计时已解决了上次遭遇的司法难题。部分专家认为，联邦最高法院有可能会点头，同意国安考量比保障言论自由更为重要，不过这还很难说。

●谁有可能买下TikTok？

为TikTok找买主并非易事，首先，TikTok是全球最受欢迎的应用程式之一，口袋不够深根本买不起。

其次，反垄断考量下，科技巨头名单上常见的Meta、谷歌（Google）等企业在社群媒体市场的占比已经过大，有可能被禁出手吞并TikTok。

就连微软（Microsoft），这间商务社群媒体领英（LinkedIn）母公司暨当今全球市值最高企业，也会面临监管机关的严格审查。

甲骨文（Oracle）可能会有兴趣再次尝试参与买卖。

●没人买会怎样？

除非法院做出任何决定，否则出售TikTok的期限，若是加上延长的90天宽限期，大约会是从本月24日开始算起的一年后。

期限一过，美国境内苹果（Apple）或安卓（Android）应用程式商店将不再提供TikTok，更重要的是，TikTok将无法再进行软体更新和错误修复。

换句话说，由于字节跳动无法更新TikTok，这款应用程式会慢慢走向衰亡，不过字节跳动也可以决定直接关闭TikTok。

●中国怎么说？

TikTok这场美国存亡战，中国可是卯足全力护航。

北京最不乐见的，就是中企被逼迫卖掉手中最有价值的资产，包括竞争对手最为眼红的演算法，因为一旦有了先例，其他中企也可能步上后尘。

●谁会从中受益？

TikTok若最终遭禁，最大赢家显然会是Meta和Google。

Meta和Google早已模仿TikTok，各自推出短影音平台Reels和YouTube Shorts。而当TikTok似因前景不明、引发外界忧虑之际，Reels和YouTube Shorts在美国市场则是愈站愈稳。