拜登警告暂停军援后 以色列空袭加萨拉法市

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（法新社拉法9日电） 以色列今天出动战机空袭拥挤的加萨南部城市拉法。美国总统拜登昨天挑明，若以色列全面进攻拉法，就要暂停供应炮弹和其他武器给以色列。

法新社记者与目击者今天回报，以色列空袭拉法（Rafah）多个区域。根据联合国（UN）的说法，目前有140万人在拉法避难。

民众巴鲁尔（Tarek Bahlul）在拉法市一条荒凉的街道上说：「战车与战斗机在空袭…每分钟都能听到火箭弹的声音，而且你不知道它会掉在哪里。」

以色列已不顾国际反对，对拉法市东部派出战车并进行所谓的「定点袭击」。以色列称拉法境内有巴勒斯坦组织「哈玛斯」（Hamas）仅存的部队。

针对拜登（Joe Biden）威胁将停止对以色列提供武器，以色列驻联合国大使尔登（Gilad Erdan）表示，这种说法「十分令人失望」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）则发声明说：「假如以色列必须孤军奋战，就会孤军奋战。」这是他最近几天数度重复的话，但尼坦雅胡并未直接提及美方的威胁。

这场加萨战争始于哈玛斯去年10月7日对以色列发动空前攻击。根据法新社对以色列官方数据的统计，那次攻击造成超过1170人死亡，其中多半是平民。哈玛斯也掳走约250名人质，以色列估计仍有128人在加萨，包含官员说已经死亡的36人。

根据哈玛斯治下的加萨走廊卫生部，以色列的报复攻势已造成加萨至少3万4904人丧生，而且多半是妇孺。