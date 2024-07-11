拜登辩论后首场记者会将登场 力抗劝退呼声

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（法新社华盛顿11日电） 继美国总统拜登上月在辩论会的灾难性表现后，今天他将首度举行记者会。这势必带来巨大压力，也可能影响他是否能够继续角逐连任。

全世界的目光都紧盯正出席北大西洋公约组织（NATO）峰会的拜登。81岁的他正试图平息民主党内日益高涨、以其年龄和健康状况为由要求他退选的呼声。

在这场被白宫昵称为「大男孩」（big boy，意指拜登需要展现其独立应对能力）的记者会中，拜登将面临庞大压力，以展现自己有能力应付没有讲稿的即兴演说，这类机会在他的总统任期内相当罕见。

拜登的记者会将于当地时间今天下午5时30分（台湾时间12日清晨5时30分）在华府的会议中心举行。拜登若在会中出现任何失误，恐导致民主党人劝退的零星呼声变成洪水般涌入的压力。

据信许多民主党人仍在观望，以了解拜登是否能在去年11月以来的首场个人记者会上取得成功，或将重演上月令人摇头的辩论会表现。

与前几任美国总统相比，拜登较少举行个人记者会。最近几次他都是与外国领导人举办联合记者会，且每位领导人只接受2个提问。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）一再保证，拜登将在今天的「大男孩记者会」接受多个提问。