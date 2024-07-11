立足瑞士 报道世界
登录

拜登辩论后首场记者会将登场 力抗劝退呼声

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿11日电） 继美国总统拜登上月在辩论会的灾难性表现后，今天他将首度举行记者会。这势必带来巨大压力，也可能影响他是否能够继续角逐连任。

全世界的目光都紧盯正出席北大西洋公约组织（NATO）峰会的拜登。81岁的他正试图平息民主党内日益高涨、以其年龄和健康状况为由要求他退选的呼声。

在这场被白宫昵称为「大男孩」（big boy，意指拜登需要展现其独立应对能力）的记者会中，拜登将面临庞大压力，以展现自己有能力应付没有讲稿的即兴演说，这类机会在他的总统任期内相当罕见。

拜登的记者会将于当地时间今天下午5时30分（台湾时间12日清晨5时30分）在华府的会议中心举行。拜登若在会中出现任何失误，恐导致民主党人劝退的零星呼声变成洪水般涌入的压力。

据信许多民主党人仍在观望，以了解拜登是否能在去年11月以来的首场个人记者会上取得成功，或将重演上月令人摇头的辩论会表现。

与前几任美国总统相比，拜登较少举行个人记者会。最近几次他都是与外国领导人举办联合记者会，且每位领导人只接受2个提问。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）一再保证，拜登将在今天的「大男孩记者会」接受多个提问。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
43
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

您所在地区采取了哪些措施来抵御洪水？

您亲身经历过洪水事件吗？您所在地区洪水泛滥的现象是否正连年升级？本地政府采取了哪些措施来防止洪灾再次发生？这些措施有效吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团