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拜登辩论表现失常民主党陷换帅风波 川普阵营看好戏

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登上周在与川普的电视辩论会表现失常，党内骂声连连，民主党陷入换帅风波，美国过去一周也宛如坐上政治云霄飞车，高潮迭起。

6月27日晚间，数以百万计的美国民众收看2024年大选首场电视辩论会，在美国有线电视新闻网（CNN）总部亚特兰大的摄影棚内，拜登和川普在没有现场观众的情况下展开辩论。

对拜登而言，这代表说服选民的绝佳机会，告诉选民高龄81岁的他仍有活力和川普竞选。川普本人则面临遭刑事定罪的政治问题。

在此之前，拜登在大卫营待了一周，和顾问群准备这次电视辩论。但在台上，拜登显得慌乱、疲惫，语无伦次、思绪混乱。

一旁的川普则秉持一贯的自信，假话连篇。

电视辩论结束没多久，来自未具名民主党人的恐慌讯息狂潮透过媒体传播开来，部分政治评论员甚至公开呼吁拜登退选。

翌日，拜登参加一场造势活动发表预先写好的演说，他坦承他「发言没有过去流畅，辩论表现也不如以往」。

拜登在台下欢呼声中强调，「但我知道如何说实话，我知道如何做好这份工作」。

部分民主党金主却不这么认为，他们不但忧心拜登在11月大选前的表现，还担心一旦拜登当选，要如何做完第二个四年任期。

社群媒体上出现要求拜登透过更多临场的公开活动，证明他仍有活力，白宫则一再护主。

拜登结束纽约和纽泽西募款活动后，返回大卫营参加原订家庭聚会，期待着这场政治风暴很快就会过去。

但7月2日民主党内有人开了第一枪。在党内仍具影响力的前众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示，质疑拜登的健康状态是「合理的」。

德州民主党籍联邦众议员杜盖特（Lloyd Doggett）则呼吁拜登退选，并向他喊话「不要让我们2024输给川普」。

另一名众议员也在一天后跟进，同时还有若干其他人首次公开对拜登的年龄表达强烈保留态度。

面对媒体连番质问，白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）2日和3日连续两天试图灭火，声称拜登辩论会失常是因为「感冒」和「时差」。

根据接近竞选活动的知情人士，拜登昨天告诉他的竞选连任幕僚，他会「选到底，我们将会胜选」。

拜登也获得民主党籍州长的支持，这些民主党州长前往白宫拜会拜登。马里兰州州长摩尔（Wes Moore）会后表示：「我们说，我们会挺他。」

尽管川普的纽约封口费官司遭刑事定罪，笼罩拜登选情的乌云转移了外界对川普司法大战的焦点。

过去7天来，华府盛传拜登可能会被换下的传闻。

在社群媒体和社交聚会上，大家都在思考谁（如果有的话）可以立即取代拜登，人选包括副总统贺锦丽（Kamala Harris），或者一名声誉卓着的州长。

如同某新闻稿所说，川普的竞选团队正沉浸在「民主党彻底崩溃」的气氛里。

更疯狂的是美国最高法院1日裁定川普享有一定程度豁免权，最直接的后果就是纽约官司的判刑延后几个月宣判。

乔治华盛顿大学政治学教授罗奇（Peter Loge）告诉法新社：「我若是川普的竞选团队，我会看着民主党的这出戏，吃着爆米花，心里想着太好了。我不用替我那位因为付给艳星封口费而被起诉的老板辩护了。」

在民主党这波风暴中，外界预期随时会宣布副手人选的川普则是相当沉静。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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