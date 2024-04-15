拜登陷入两难 试图阻止中东冲突扩大

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（法新社华盛顿14日电） 伊朗对以色列发动攻击让美国总统拜登陷入两难处境：如何平衡对盟友的支持，同时又要防止爆发更广泛的战争。

拜登对以色列承诺提供「如钢铁般坚定」的支持，包括击落伊朗无人机，从而掩盖了美方与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加萨战争上的紧张关系。

但白宫表示，不会支持以色列针对伊朗的任何反击行动，并警告以色列「仔细考量」局势升温可能引发全面区域冲突的风险。

拜登面临的问题是，如果尼坦雅胡无论如何都要放手一搏，就像他在加萨走廊（Gaza Strip）的行动该怎么办。

华府国际情资与安全顾问企业苏凡集团（Soufan Group）研究主任克拉克（Colin Clarke）告诉法新社：「这让他处于非常艰难的境地。」

「我认为他怀疑尼坦雅胡的动机…尼坦雅胡试图将战火扩大到整个地区，以转移外界对他因应加萨战争作为有多拙劣的焦点。」

自去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）突袭以色列，以色列对加萨走廊发动反攻以来，拜登一直努力避免一场可能让美国再陷中东泥淖的区域战争。

白宫国家安全会议（National Security Council）发言人柯比（John Kirby）表示，尼坦雅胡「很清楚」拜登不希望发生「更广泛的战争」。

美方的盘算似乎是伊朗也得偿所愿，展示武力以报复本月初以色列空袭伊朗驻叙利亚大使馆区事件，但造成的损失很小。

中东研究和资讯计画（Middle East Research and Information Project）执行董事莱恩（James Ryan）说：「然而，我担心现状将是短暂的。」

他还说：「我预期拜登将试图限制以色列的反应，但尼坦雅胡已经表现出有意测试拜登想施加的任何底线。不幸的是，现在这一切都是在损人利己。」