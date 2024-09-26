拜登：中东可能爆全面战争 解决方案仍有望达成

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（法新社纽约25日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天警告说，中东有可能爆发「全面性战争」，但他认为这个饱受冲突蹂躏的地区仍有望达成解决方案。

拜登是在美国广播公司（ABC）访谈节目「观点」（The View）上作上述表示。值此之际，以色列正在整军，可能要挥军进入黎巴嫩，同时加萨战争仍在继续进行。

当被问到中东局势时，拜登表示：「全面战争是有可能的…但我也认为，要达成一项可从根本上改变整个地区的解决方案，这机会仍然存在。」

以色列本周针对真主党（Hezbollah）民兵发动攻击，造成黎巴嫩600多人死亡，拜登似在提出黎巴嫩停火可能性。

拜登说：「他们有一种可能性，我不想夸大这事，但如果我们能解决黎巴嫩的停火问题，那么也有可能开始处理约旦河西岸（West Bank）的问题。」

自8月底以来，以色列一直在约旦河西岸占领区发动致命攻击，称目标是针对巴勒斯坦武装分子。

不过拜登又说：「我们也要让加萨问题获得解决。」自巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动攻击后，各方致力协调加萨战争双方停火，但目前谈判陷入停滞状态。

拜登说：「但这是有可能的，我与我的团队正竭尽全力来完成这项工作。大家都渴望看到中东地区的改变。」

拜登也敦促以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不要反对巴勒斯坦建国，以结束这场危机。

拜登说：「我不同意他（尼坦雅胡）的立场。我们必须有两国方案来解决。」（译者：纪锦玲）