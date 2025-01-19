拜登：中东已发生根本性变化

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（法新社美国查尔斯顿19日电） 美国总统拜登今天对以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯在加萨走廊停火表示欢迎，强调「这个地区已经发生根本性的变化」。

即将卸任的拜登于停火生效数小时后表示：「历经诸般痛苦、毁灭和生命折损，加萨枪声今天终归于止息。」

总统当选人川普就职前夕，拜登于任内最后一天走访南卡罗来纳州时作以上表示。川普得接手引领才刚展开的加萨停火进入更持久和平阶段这项复杂任务。

拜登任内坚定支持以色列，挨批置美国于卷入更广泛战争的风险之中。他为政策辩护，强调自己有将这样的可能性纳入考量。

他说：「不过我最后决定，放弃我已经采行的路线就不会把我们带向今天看到的停火，反而会有引发令许多人害怕的那种区域更广泛战争的风险…现在，这个地区已经发生根本性的变化。」

拜登进一步表示，哈玛斯（Hamas）最高领导人已遭击毙，「在美国支持之下，哈玛斯在中东的后援者已遭到以色列严重削弱」、「挺哈玛斯最力的（黎巴嫩什叶派基本教义政治和军事组织）真主党（Hezbollah）在战场上遭到显着削弱，领导体系已被摧毁」。

他强调，以军的军事行动「极为成功」，致使真主党弃哈玛斯而去，才让黎巴嫩得以任命「支持主权独立」的新总统和新总理。

拜登同时指出，「隔壁的（叙利亚前总统）巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权已经不存在，伊朗干预黎巴嫩现成的门路遭到消除，使伊朗陷入数十年以来最疲弱状态」。

加萨战争造成为数众多人命折损，许多美国民众对拜登政府支持以色列的作法深感不满，去年总统大选期间出现要求拜登牵制以色列的呼声。不过他今天在谈话中没有提到这个部分。

拜登也承认川普及幕僚将在这项议题上扮演吃重角色说：「帮助他们履行这项协议的责任现在落在下一届政府身上。我很高兴在最后几天达成一致，这既是必要的、有效的，也是前所未见的。」