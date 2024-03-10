拜登：尼坦雅胡处理加萨做法 对以色列伤害多过帮助

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登对以色列总理尼坦雅胡的不耐越来越无法掩饰，他在今天播出的访问中表示，尼坦雅胡处理加萨战争的做法，「对以色列的伤害多过于帮助」。

随着加萨人道危机日益严峻，拜登在对于以色列扬言进攻加萨南部拉法（Rafah）的「红线」问题上，发表了自相矛盾的言论。

拜登说，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「有权保卫以色列，有权继续追击哈玛斯（Hamas）」，但他也说，尼坦雅胡「必须更加关注因为这些行动而失去的无辜生命」。

拜登说：「在我看来，他对以色列的伤害多过于帮助。」

至于以色列可能入侵拉法的问题，拜登态度模棱两可。加萨240万人口中，约有150万人目前在拉法避难。

81岁的拜登说：「这是一条红线。」但他很快又说道：「我永远不会背离以色列，以色列的国防仍然至关重要。」

「我不想划出红线，切断所有武器，这样他们就没有（飞弹防御系统）铁穹（Iron Dome）来保护他们。」

然后他又再反驳上述说法表示，事实上存在着「红线…你不能再让3万名巴勒斯坦人死亡」。

拜登7日发表国情咨文演说后，被忘了关的麦克风录下他告诉尼坦雅胡，需要进行「开门见山」的会谈。