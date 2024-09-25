拜登10月将访问德国和安哥拉 唯一一次以总统身分访非

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登下个月将前往安哥拉，这是他首次、也可能是唯一一次以总统身分访问非洲，途中他还将停留德国，以在任期最后几个月内巩固美国盟邦伙伴的同盟关系。

在美国与中国和俄罗斯争夺对非洲的影响力之际，拜登先前曾承诺于2023年访问非洲，但他一直抽不出时间访非。

拜登将于10月10日至15日出访安哥拉，届时民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）和共和党总统候选人川普之间的选战将处于白热化阶段。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在声明中表示，拜登将先访问德国，「进一步加强美国和德国作为盟友和朋友的密切关系」。

她说，拜登将感谢北大西洋公约组织（NATO）主要盟友德国「支持乌克兰防御俄罗斯的侵略」，并感谢德国数十年来接待美国军队。

拜登随后将于10月13日至15日前往蕴含丰富石油的安哥拉首都鲁安达（Luanda），与总统劳伦科（Joao Lourenco）会面。

白宫表示，他们将讨论经济伙伴关系、跨非洲铁路网、气候和安全等议题。

尚皮耶说，「总统访问鲁安达庆祝美国与安哥拉关系的发展」，并「强调美国对非洲伙伴的持续承诺」。