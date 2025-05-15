持续施压德黑兰 美制裁支援伊朗飞弹计画中港企业

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（法新社华盛顿14日电） 美国今天以支援伊朗弹道飞弹计画为由，公布对6名个人及12家公司实施新制裁，其中包括多家设于中国和香港的企业。

数周前，川普政府才对伊朗石油产业和核子计画的相关实体及个人实施一连串制裁。

根据美国财政部说法，今天的制裁针对的是那些「协助伊朗政权在国内取得德黑兰弹道飞弹计画所需关键制造材料」的组织。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）声明指出：「美国不允许伊朗发展洲际弹道飞弹。」

他说，德黑兰企图在国内制造飞弹和零件，「对美国和这个地区的稳定构成令人无法接受的威胁」。

这次受制裁目标包括3名中国人秦金华（Qin Jinhua，暂译）、秦德辉（Qin Dehui，暂译）和王超（Wang Chao，暂译），他们为出口碳纤维前驱材料给受制裁伊朗企业的1家中国公司，以及另1家香港公司工作。

美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）声明表示：「伊朗仍十分依赖中国（支援），在中东从事恶意活动。」

她还说：「这是中共和陆企对伊朗及其代理人提供关键经济和技术支持的又一例证。」

美国昨天宣布对伊朗销售石油给中国实施新的制裁，时值美国和伊朗进行核子谈判之际，川普政府持续对德黑兰施加「最大压力」。

两国周末时举行第4轮间接谈判，这是美国2018年退出2015年核子协议来双方最高层级的接触。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）