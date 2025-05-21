挑战7天内往返伦敦和圣母峰 英登山队攻顶成功

afp_tickers

3 分钟

（法新社加德满都21日电） 退役英国前特种部队成员组成团队，挑战于7天之内往返伦敦和圣母峰。这项探险活动的规划者宣布，一行人于今天攻顶成功。

包括官拜英国政务次官的卡恩斯（Alistair Carns）在内4名男性16日离开伦敦之前，已预先针对高海拔地区氧气稀薄的环境进行调适，包括运用在登山界引人侧目的「吸氙气」作法。

这项计画目的在为退伍军人慈善机构募款。从英国出发前，他们睡眠时使用特殊的低氧帐篷进行训练。

奥地利富腾巴赫探险公司（Furtenbach Adventures）的富腾巴赫（Lukas Furtenbach）规划这项活动。他告诉法新社：「包括他们所有4个人、一名摄影师和5名雪巴人（Sherpa）组成的团队于今天上午7时10分攻顶成功。」

成员还包括米勒（Garth Miller）、史塔吉克（Anthony Stazicker）、高德灵顿（Kevin Godlington）的这个团队现在正在从8849公尺圣母峰（Mount Everest）下山途中。

富腾巴赫说：「他们入夜前将会下降到基地营，如果天气状况许可，就会于7天之内回家。」

这个团队为父母命丧冲突之中的儿童募款。

45岁的卡恩斯曾在阿富汗服役。他于出发前曾表示：「在阿富汗多场军事行动中，我明白不是每个人都能回得来。」

皇家海军陆战队后备队上校卡恩斯是自从第二次世界大战以来获颁最多奖章的英国国会议员。

团队4名成员曾在家中先行运用低氧帐篷和特殊训练方法进行调适，并于出发前两周进行「吸氙气」训练。

吸入氙气可促进人体产生红血球生成素（EPO），刺激携氧细胞红血球的生成，进而提升在高山上的表现。

世界反禁药组织（World Anti-Doping Agency）2014年以可能非法提升表现为由，禁止运动员使用氙气。